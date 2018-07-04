〈北部〉新竹市仲夏藝文季 週六登場

2018-07-04

〔記者洪美秀、黃美珠、蔡孟尚／新竹報導〕新竹市仲夏藝文季，七日（週六）起舉辦四場免費活動，都在晚上七點開演，將邀紙風車劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團、采風樂坊及舞鈴劇場演出。

市長林智堅說，仲夏藝文季首場，七日在南寮漁港大草坪由紙風車劇團演出「巫頂的生活日記」；廿一日由FOCA福爾摩沙馬戲團在新竹文創館旁廣場演出「土地的歌」，結合馬戲、特技表演，融入不同時期台灣的經典歌曲。

廿八日在新竹文創館旁廣場，由采風樂坊帶來經典鉅作「十面埋伏」，結合跨界新元素；八月四日在普天宮，由舞鈴劇場演出「海洋慶典」，以扯鈴與音樂、影像等劇場科技元素，結合舞蹈、現場人聲、新馬戲等表演藝術。

關西書寫夏令營 今起報名

另外，新竹縣政府文化局則為關西地區的國三和高中生舉辦「關西書寫夏令營」，認識家鄉。四日受理報名，限額廿名 ，廿一、廿二日在關西分駐所所長宿舍內舉行，全程免費。

採線上報名，詳情可到新竹縣政府文化局官網、竹縣go藝思臉書查詢或電洽鹿江教育基金會吳小姐0939-614-008、大雩文化03-6682248。

魅力竹東臉書粉專按讚送好禮

新竹縣竹東鎮公所推廣「魅力竹東」城鎮新形象，臉書官方粉絲專頁推出按讚送好禮活動，即日起舉辦到五日，將送出三個樹杞葉米穗帆布包和五張「印象竹東」刺繡明信片，五日活動截止後採電腦隨機抽獎抽出，得獎名單在粉絲專頁公布。