〈北部〉苗縣首家重度級急救責任醫院 大千出線

2018-07-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長期缺乏重度級急救責任醫院，經行政院衛生福利部評選，由苗栗市大千綜合醫院出線，將獲衛福部經費補助及輔導，可望提升成為苗栗縣首家重度級急救責任醫院。此外，苗縣府另進行規劃「新建立醫學中心」，以雙軌併行方式，提升苗縣急重症醫療品質。

衛福部評選 將獲補助與輔導

苗栗縣衛生局表示，出線的醫院由衛福部評選出，原則以「既有的醫療院所提升」，因重度級急救責任醫院須具有「急診醫療品質」、「急性腦中風病患照護品質」、「急性冠心病病患照護品質」、「重大外傷病患照護品質」、「高危險妊娠孕婦及新生兒照護品質」、「加護病房照護品質」等項目評定，大千醫院為縣內腦中風、外傷兩科的照護中心，加上婦幼等科有一定的水平，衛福部考量「比較容易達標」，因此出線。

分4年挹注逾1億 大千也須相對提撥

苗縣衛生局說，衛福部將以「提升苗栗縣急重症服務品質─重度級急救責任醫院輔導計畫」，分四年期挹注一億零五百六十萬元協助、輔導，但醫院也須提撥對等的經費，進行醫護人員、醫療設備等召聘、添購。

衛福部將逐年管考 未達標即取消資格

衛福部並將逐年管考，若未達標，計畫補助可能將取消資格，且追討款項；以第一年而言，衛福部補助二千七百萬元，大千醫院也須提撥二千七百萬元，共五千四百萬元。

大千醫院則表示，此次獲得衛福部肯定承接此計畫案，對醫療團隊而言是承擔另一個責任的開始，絕不辜負鄉親的期望。

苗縣衛生局表示，雖部立苗栗醫院未能獲選，但苗醫也獲衛福部的「醫學中心支援計畫」，前年起由醫學中心亞東醫院、重度急救責任醫院台北慈濟醫院、童綜合醫院，選派外科、心臟內科、小兒科、婦產科、神經外科、急診科等專科醫師駐診。

除了重度級急救責任醫院的成立，苗縣府也積極規劃「新建立醫學中心」；衛生局表示，原遠雄醫療健康園區用地為國有財產署，苗縣府已完成可行性評估計畫，將提報國產署評估申請撥用，規劃採BOT方式辦理民間招商，相關的招商作業費用也獲得財政部推動促參司同意補助，目前已有大型醫學中心主動詢問評估中。