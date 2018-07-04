〈北部〉《桃園》大溪大禧平安符 普濟堂限量發送

2018-07-04

平安符預計發放1500份

〔記者李容萍／大溪報導〕好萌！大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，今年推出「大溪大禧」主題，要以充滿喜慶的氛圍，於七月十四日至八月五日引領民眾走進大街小巷；而由市立大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）、大溪普濟堂聯名設計的「大溪大禧」平安符，精緻的觸感、繡線和設計，昨在活動官網亮相即吸引民眾爭相詢問，預計限量發送一千五百份，兌換方式將於官網上公布。

每年農曆六月廿四日的關聖帝君誕辰慶典，是大溪全區總動員串聯最多社團的重要節慶，也是桃園市登錄的無形文化資產，由大溪各行各業組成的社頭在藝陣嘉年華表現的團結精神，是當今少有的地方認同與民俗號召，堪稱是「大溪人的第二個過年」。

慶典由4設計師操刀設計

今年的「大溪大禧」慶典主題顛覆以往的形象，邀請長期關注台灣傳統文化價值的四名設計師—陳劭彥、廖小子、吳孝儒、柯智豪，分別從不同專業領域切入，與在地社頭媒合操作展演設計。服裝設計師陳劭彥為雷神與電母童仔設計新的遶境服裝；負責裝置創作的吳孝儒則轉化傳統旗幟意涵，為各隊伍打造可移動的霓虹大招牌；音樂人柯智豪則透過聲音採樣與編曲，將大溪兩個不同世代的技藝代表交流收錄在樂曲中。

以「台味美學」獨創一格的藝術設計創作者，也是剛獲頒第廿九屆金曲獎最佳專輯包裝獎的廖小子（本名廖俊裕）則擔任「大溪大禧」主視覺操盤手。

以「大溪大禧」主視覺設計的平安符，內有粉紅色紙張包著取自普濟堂過香、加持的香灰（香火），因為外觀超可愛，昨天甫在活動官網上曝光，就吸引眾多網友爭相留言「想要」、「超想要」。