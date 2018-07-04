〈北部〉《桃園》長庚醫院首辦拔河營 景美國手「愛相隨」

2018-07-04

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕首度由醫院主辦的「國中小拔河訓練營」，昨起在長庚養生文化村運動中心展開，十天的訓練營邀請全國十四支國小、十六支國中拔河隊參加；曾多次為台灣勇奪世界冠軍的「台灣師大景美拔河聯隊」所有選手及教練郭昇，在備戰九月於南非舉行的世界室外拔河錦標賽之際，特地抽空全程陪伴小選手訓練。

長庚醫療默默守護拔河隊4年

看似八竿子打不著的醫院舉辦拔河訓練營，其實背後有著洋蔥及選手的感恩。隨著景美女中拔河隊奪下世界冠軍，故事被拍成電影「志氣」，拔河運動逐漸在台灣被看見，然而，拔河仍屬冷門運動，也非亞、奧運項目，資源相較其他運動項目缺乏。拔河為高張力、爆發力運動，選手受傷是家常便飯，長庚醫院從四年前開始，將台師大景美拔河聯隊納入運動醫學照護計畫，提供選手特約門診、集訓及賽時的隨隊防護，成為選手健康的守門員。

趁暑期邀全台30支拔河隊集訓

長庚醫院表示，與選手的接觸過程，深知拔河選手的訓練血淚，這項亟須團隊合作的運動，運動照護也是重要環節，院方希望讓基層選手從小就能有正確的運動防護觀念，因此投入八百萬元經費，邀請全台共卅支國中、小拔河隊參加首屆拔河營。

長庚醫院舉辦拔河營，台師大景美拔河聯隊選手也義不容辭協助訓練、擔任講師。郭昇說，拔河隊在長庚團隊的協助下，幾年來都能健康地征戰，因此抱著「回饋」的想法支援訓練營，期盼小選手在五、六年後也能站上國際舞台發光發熱，而長庚也送給每位小選手一雙專業拔河鞋，對資源不足的基層拔河隊來說是很棒的禮物。

院長楊政達籲選手別忽視小痛

桃園長庚醫院院長楊政達表示，拔河規則簡單但技巧複雜，除了手掌及手指會因摩擦破皮、流血外，手臂及下肢也是常受傷的部位，但小選手經常忽視「小痛」，長久累積下來可能扼殺運動生命，院方舉辦的營隊，除了拔河技巧外，也會指導小選手如何安全運動、健康減重等。

高雄市新甲國小拔河隊教練溫献章說，該校有廿五名小選手參加，很難得能有國手級選手陪訓，小選手看到「偶像」都開心不已。