〈北部〉無菸醫院 門諾獲國際金獎

2018-07-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕臺灣於二○一一年加入「全球無菸健康照護服務網絡」（Global Network for Tobacco Free Healthcare Services，GNTH），為該組織第一個亞太地區會員，該國際組織目前十九個會員國，GNTH每年選拔「無菸醫院國際金獎」，今年全球共六個國家、十五家醫院得獎，臺灣有四家醫院獲獎，包括花蓮門諾醫院，以及北醫、敏盛醫院及台大醫院雲林分院。

門諾醫院上個月受邀前往義大利波隆那接受「無菸醫院國際金獎」，由社區健康部主任劉澤宗、戒菸門診醫師王理剛前往領獎，現場也舉辦無菸論壇，各醫院分組做經驗分享。

營造無菸環境 員工吸菸列考評

劉澤宗說，門諾從二○○五年成立戒菸醫療團隊，除了在院外包括社區、軍中、校園舉辦菸害防制宣導，這幾年也透過戒菸門診提供藥物治療，參與門診的戒菸成功率從卅五％提升到去年的四十五％，全院也致力營造「無菸環境」從員工開始，吸菸列入考績評分項目，員工吸菸人數從二○一○年的七十一人、下降到去年剩下四十人（三點七％）；另基於預防醫學角度，所有門診、住院病人均有「吸菸史」調查建檔，協助將病人轉至戒菸門診，並由吸菸個案管理師每週一次懇談及心理支持。

他說，由於花蓮從最南邊的玉里、富里到花蓮市長達一百多公里，病人也有搭計程車就醫的情況，醫院還與計程車司機合作宣導不吸菸。

門口定時廣播 吸菸區菸蒂減量

戒菸門診醫師王理剛說，由於醫院是菸害防制法規定的禁止吸菸場所，住院及陪病家屬過去常常群聚門口附近吸菸，但醫院從一○五年十一月起，在醫院各個門口「吸菸熱點」安裝擴音器，每十五分鐘廣播一次，因此吸菸區的菸蒂數量大減，在十一月以前平均有一五四九支菸蒂，十一月裝擴音器後，降到一個月四百卅支，去年全年月平均菸蒂量降至三百一十四支，「還給病人清新的空氣」。