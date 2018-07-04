〈北部〉東碱製造空污60年 陳金德促遷廠

2018-07-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮東碱化學材料廠、冬山鄉新寶元鋼鐵廠，被宜蘭縣環保局查出空污等問題，分別被開罰兩百廿四萬、一百一十萬元；東碱還涉嫌虛偽記載環境監測記錄檢查表，縣府更依偽造文書送辦。宜蘭縣代理縣長陳金德抨擊，東碱在宜蘭製造空污已長達六十年，賺取太多暴利應該遷廠。

東碱於民國四十六年就在蘇澳設廠，至今已有六十一年歷史，員工數約一百人；新寶元民國九十二年在冬山設廠，員工數約五十人。長年以來，冬山、蘇澳地區空氣常瀰散著惡臭，居民檢舉直指是這兩間工廠所為，宜縣環保局今年五月及六月間，三度到東碱與新寶元稽查。

縣環保局指出，東碱未依排放許可登記事項排放污水，也未確實申報廢棄物流向與數量，在鹽酸氣（鉀肥）製程，洗滌塔故障還有開孔，未依程序封密操作造成廢氣外洩，違反空污法與水污法，甚至還涉嫌偽造文書，虛偽記載環境監測記錄檢查表並提供環保局查核，除開罰兩百廿四萬兩千元，偽造文書部分也將移送法辦。

至於新寶元則被查出，在場內從事露天燃燒行為，在金屬軋造程序燃燒重油加熱，未依固定污染源許可證規定，在廢氣排放前開啟洗滌塔，讓廢氣處理後再排出，依空污法重罰一百一十萬元。

新寶元空污 再違規擬勒令停工

宜蘭縣代理縣長陳金德昨在縣務會議聽取環保局簡報，他指出，縣府到鄉鎮辦理縣政開講，冬山民眾陳情空污嚴重，今年上半年就有十次，新寶元有污染防制設備卻不使用，逃避空污費追繳，除予以重罰，相關操作費用也會追徵，若再被查獲違規不排除勒令停工。

談到東碱，陳金德說，東碱在蘇澳設廠六十年，長期非法排放鹽酸氣，新馬地區民眾不斷陳情，之前也曾因未提供毒化物申報運作紀錄、重油儲存桶與管線老舊破裂導致外洩，被縣府開罰，這次被查獲雖獲得改善異動許可，但環保局必須從嚴審查，東碱造成污染，長年沒有防治來獲取暴利，行為相當不可取，應該遷廠搬離蘇澳。