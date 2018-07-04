〈北部〉竹市西大、林森路口 號誌多且雜「撞」況多

2018-07-04

設機車專用號誌 成效遭質疑

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市西大路與林森路口交通狀況複雜，上下班尖峰時段，從地下道上來的直行機車常與要右轉的汽車發生衝突或造成路口回堵，市府交通處去年試辦「機車專用號誌」，但成效仍遭質疑。

市府：8月評估專用號誌效益

交通處交通管理與工程科長林立偉說，八月會先評估改善效益與安全性，若未明顯改善，將研議適切策略或恢復原狀。

林立偉說，西大路與林森路口的機車專用號誌去年八月試辦後，已快滿一年，經觀察應有達到車輛分流的目標，但仍有駕駛人反映與「汽車專用號誌」的差別不大，易使駕駛人混淆難以辨識，不如過去由汽車駕駛人在路口注意直行機車即可，加上五個時相的停等時間為一百五十秒，不利紓解車流，建議取消。

林立偉說，為降低西大路地下道汽、機車道與平面側向車道動線的衝突，去年在西大路平面側車道設置禁止左轉或迴轉標誌，西大路地下道機車道設置「機車專用號誌」與「汽車專用號誌」分流車輛，且機車道採優先提早十秒通行，紓解機車車流，西大路的汽車則可續行或右轉。

此外，西大路往寶山路方向的平日尖峰時段上午七點到九點及下午五點到七點禁止左轉進林森路，欲左轉車輛須直行平面車道到中華路左轉，以避免左轉車輛影響直行車輛續行。

西大路地下道機車道路口停止線也往後移四公尺，增加地下道汽車右轉的視線距離，減少汽車右轉可能與機車發生的衝突，同時劃設路口導引線，強化路口車輛行進路線。