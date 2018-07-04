〈北部〉《桃園》拒世大運組裝泳池 2校提重設計規劃

2018-07-04

月底提初稿 9月底發包

〔記者陳昀／桃園報導〕市府原爭取無償撥用台北世大運的兩座組裝式泳池，打算設置在大園國際高中與平鎮高中旁，但去年底政策逆轉「婉拒」北市，兩校的游泳池至今仍無消息；從體育局承接業務的教育局表示，兩校已著手先期規劃，七月底會完成設計圖初稿，將捨棄原規劃的天幕或鐵皮建築，改採鋼筋混凝土結構，最快九月底發包。

市府體育局去年無償爭取到世大運泳池後，預計將廿五公尺長、有六個水道的練習池設在大園國際高中對面的文高一用地；而五十公尺長、有十水道的競賽池設在平鎮高中旁文中八用地，並分別編列四千萬元、七千萬元打造更衣盥洗室及天幕或包覆式鋼構建築等附屬設施，原本預估最快今年暑假啟用，但去年底政策「翻盤」退還組裝式泳池後，至今全無消息。

初步估計工程需2年

教育局表示，大園國際高中、平鎮高中仍會各自設置廿五米、六水道的混凝土室內溫水游泳池，由兩所學校自行規劃、發包，四月市府已核發先期規劃經費，兩校都預計於本月底完成設計圖初稿，後續再召開審查會議，另會評估是否需追加預算，兩座泳池最快九月就能發包，端看建築師的進度；而混凝土泳池工程至少得耗時兩年。

大園國際高中校長朱元隆說，已規劃興建三層樓建築設置溫水游泳池、SPA池、健身房、多功能教室、網球、籃球場等設施，並規劃景觀餐廳，除了學校授課、校隊使用，也能委外營運增加收入，將向市府爭取追加預算。

平鎮高中校長胡劍峰表示，校方也規劃三層樓建築設置溫水游泳池、SPA池等基本設施，同時也規劃跆拳道、棒球的訓練場地與美術教室及停車場。