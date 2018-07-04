〈北部〉《桃園》南平國民運動中心 7/31起試營運

2018-07-04

全場免費使用至8月20日

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園國民運動中心開幕後每天平均湧入一千人次使用，不少市民關心第二座運動中心進度，市府體育局昨天透露，桃園區南平運動中心將於七月卅一日試營運，可免費使用三週（七月卅一日至八月二十日），中壢國民運動中心也可望於八月底起試營運。

中壢運動中心 8月底試營運

市府體育局長夏金興指出，南平運動中心工程由桃園區公所負責、ＯＴ案（委外營運）由體育局發包，取得經營權的是威樺國際運動事業公司，而今年陸續啟用的桃園、南平、中壢三座運動中心，會採取一致收費標準及優惠，中壢運動中心最快八月底可試營運。

4座運動中心 明年陸續完工

夏金興說，平鎮、蘆竹、八德、大溪等四座國民運動中心都在興建中，明年也可望陸續完工啟用，另外觀音、龍岡、龜山三座運動中心，正在選址作業。

體育局指出，南平運動中心總樓地板面積一六一一坪，地下二層樓為汽、機車停車場，地上一樓設有游泳池、飛輪教室，二樓為體適能中心、韻律教室及多功能教室，整體建築採白色系，加上彩色透光玻璃，很具現代感。

體育局綜合規劃科長曾淑君說，南平運動中心規模雖然較小、但五臟俱全，能提供桃園區市民另種選擇，民眾七月卅一日至八月二十日進場使用游泳池、體適能中心，並報名有氧、瑜伽、飛輪、舞蹈等各項課程均為免費，八月廿一日至八月卅一日暫停服務、維修調整，九月一日正式開幕。

曾淑君說，南平運動中心同樣販售游泳池月卡、體適能月卡，效期均為四十天、價格一千五百元，試營運期間購入有早鳥折扣，七月卅一日至八月十三日票卡七折，報名九至十月課程八折；八月十四日至二十日報名九至十月課程也有九折優惠。

曾淑君表示，南平運動中心正式營運後，每天上午八點至十點，以及平日下午二點至四點為「公益時段」，六十五歲以上銀髮族可免費使用泳池、體適能中心，向中心申請後可直接以市民卡感應進場。