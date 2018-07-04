〈中部〉國產龍眼蜂蜜評鑑 22人獲特等獎

2018-07-04

〔記者陳建志／台中報導〕台灣養蜂協會為推銷台灣國產蜂蜜，昨舉辦「全國國產龍眼蜂蜜評鑑」，吸引全國二二四位蜂友參加，經第一階段初評，全數通過農藥、抗生素等檢測，昨進行複評。評審依據色澤、香氣、風味等項目進行評選，選出特等獎、頭等獎；評審稱讚今年整體品質佳，成績都在伯仲之間。

台灣養蜂協會理事長鄭金崑表示，為提供全國蜂友一個交流的平台，並行銷台灣優質的蜂蜜，今年持續舉辦「全國國產龍眼蜂蜜評鑑」，全國共有二二四位蜂友報名參加。

鄭金崑指出，前幾年蜂蜜受氣候影響，產量不佳，今年中部氣候配合良好，產量明顯較去年增加，產量恢復正常水準；南部產量增加不多，但品質都較往年提升。

鄭金崑表示，第一階段「初評」以儀器進行檢測，必須符合CNS1305蜂蜜國家標準，並通過十一種抗生素及三七三種農藥檢測，結果全數通過，進入昨天第二階段複評，獲獎者將貼上養蜂協會的標章。

昨邀請十五位產官學者擔任評審，依據蜂蜜的色澤、香氣、風味進行評選。評審召集人張世揚表示，今年參賽水準相當高，不僅全數通過農藥、抗生素檢測，且色澤、香味差距都很小，但因比賽還是要分高下，最後評選出陳炳輝、趙燿烽等廿二人獲選「特等獎」，王志偉等一五七人獲得「頭等獎」。