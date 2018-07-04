〈中部〉台中糕餅節 花博伴手禮助陣

2018-07-04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中糕餅節豐原場七日將在豐原太平洋百貨前廣場舉行，有卅家糕餅業者現場展售，多家業者響應台中花博盛會，開發花博伴手禮，讓民眾在活動現場搶先品嘗購買。市府經發局昨邀請糕餅業者為台中糕餅節豐原場暖身，豐原場活動特別規劃前一百位民眾憑花博卡現場消費，即可得到一百元購物金；另外，消費滿額可獲得紀念品及參加摸彩活動，有機會抽中電動機車、液晶電視等好禮。

經發局表示，台中花博即將開幕，該局與糕餅店家合作，持續開發具代表性及話題性的特色伴手禮，近期已輔導超過卅家業者，做為花博伴手禮種子店家，包含裕珍馨、九個太陽、元明、丰丹等，其中廿家的花博伴手禮會在七日的豐原場活動販售。

台中市糕餅公會理事長周子良指出，花代表美、幸福，而糕餅是「幸福產業」，花與糕餅可密切結合，有些業者將食用花卉加入糕餅，有的則是在造型發揮創意。

另外，經發局長呂曜志表示，市府在花博豐原葫蘆墩園區設有「囍香逢館」，將展示台中糕餅文化，由於該處不能有銷售行為，市府正尋找合適場地成立觀光工廠園區，並以糕餅產業及台中好禮業者為目標廠商，計畫引進五、六家觀光工廠，現場除了銷售，還能讓民眾體驗。目前考慮目標包括「囍香逢館」對面的前憲兵隊土地，以及「大台中山手線」（環狀鐵路）周邊土地等。