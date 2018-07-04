〈中部〉電競運動委員會成立 產官學齊推廣

2018-07-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕電競產業夯，台中市體育總會三日成立「電子競技運動委員會」，台中市長林佳龍指出，電子競技是運動、也是產業，台中市將積極扶植ＡＣＧ（動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games）產業發展與相關人才培育，讓台中青年具時代競爭力。

昨日電子競技運動委員會成立大會上，林佳龍與僑光科大黑鯊戰隊體驗時下流行的「英雄聯盟」對決表演，林佳龍說，實際體驗電競後，感覺手忙腳亂，他強調，電競遊戲需手腦並用，反應要很靈敏，也能訓練專注力。

有學校開課開專班 業者育才市長相挺

林佳龍說，電子競技是運動、也是產業，近年來各國均致力發展，去年獲得國際奧林匹克委員會認可成為體育運動，甚至被列為二○二○年亞運正式比賽；立法院更於去年底三讀通過電競正式納入運動產業。

林佳龍表示，包括僑光、嶺東科技大學、青年高中，均成立電競教育中心培訓基礎選手，開辦相關課程及專班，未來加入產業與政府資源，讓更多選手獲得良好的栽培。且為推動這項新型運動項目發展，市府今年暑假將舉辦第一屆台中「城市盃」電競賽。

電子競技運動委員會主委江肇國指出，以前家長只要聽到孩子打電動，均會給予處罰；但隨著時代與科技變遷，關注電競產業的人口愈來愈多，台中成立電競委員會後，盼整合官方、產業、學界的資源，培養關注電競的人才與人口，也栽培電競選手、直播主、實況主人才等。