〈中部〉暑假不斷炊 安心餐券增百餘據點

2018-07-04

一三三六個門市供兩萬餘學生取餐

〔記者蘇孟娟／台中報導〕暑假到，市府教育局推動安心餐券照顧弱勢學生假期午餐需求，教育局指出，今年暑假新增一百餘個超商、超市服務據點，共有一三三六個門市可供兩萬餘名學生就近取餐。此外，若學生在暑假期間遭遇突發狀況，但非安心餐券照顧對象，社會局另推「愛心守護站」，全市有一二二○個據點，提供十八歲以下學生前往尋求協助，只要登錄簡單基本資料，也能領得八十元以下餐食。

教育局指出，學校七月起進入長達兩個月的假期，考量學期間有學校午餐照顧的弱勢學生假期午餐需求，台中市推動「弱勢學生寒暑假暨例假日安心午餐券補助」，補助學生五十元的安心午餐券，學生持券即可到指定店家兌領餐食。

為滿足學生就近兌領餐食需求，教育局指出，今年年七月起，提供服務的連鎖超商及超市業者由原本五家增為六家，可兌餐據點從原本約一二○○個門市，增為一三三六個門市。

教育局指出，暑假約兩萬兩千名學生申請餐券，學生按日期持券到包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、ＯＫ超商、楓康超市、家樂福量販門市（便利購超市）等安心午餐券守護商店兌領。

教育局指出，雖餐券以兌領五十元餐食為原則，但超商多會推出套餐組合讓學生選擇，不少據點推出的餐食價值均超過五十元，儘量照顧弱勢學生需求。

教育局指出，安心餐券是為照顧高中以下學生，須由學生自己兌領，部分個案可能因學生年紀小或兌換據點距離住家較遠，家長可向學校提出申請後取得證明，持證明代領。

社局另推愛心守護站補急需之不足

此外，社會局另推動「愛心守護站」，與7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、ＯＫ超商、楓康超市等五大通路業者合作，提供臨時有急需卻未及申請安心餐券的十八歲以下青少年與兒童可領餐食。

社會局指出，個案只要到守護站表達需求，進行簡單基本資料登錄後，即提供餐食支援，守護站另會將資料通報給社會局，由社工接手啟動後續關懷機制；開辦兩年來，已服務一千六百餘件。