〈中部〉布農棒球小將 體驗美國訓練營

2018-07-04

在美鄉親牽線 提早圓夢

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕做夢也會笑！仁愛鄉法治國小棒球隊布農族小將林至宏，最大夢想就是打進美國職棒大聯盟，最近他提早圓夢，被選赴美國參加釀酒人隊的棒球訓練營，打擊、跑壘、投手和各守備跑壘等基本功一一訓練，還體驗坐在牛棚的滋味，更獲得訓練營舉辦的技能比賽區域冠軍，實力獲肯定，從未出過國的他，因為棒球給了他最難忘的經驗。

唸小五的林至宏是布農族原住民，也是仁愛鄉偏遠學校法治國小棒球隊員，他不只是打擊強棒，且是極佳的投手和一壘手，回家幫忙做家事都會套用棒球招式，還說將來要先入選國手，接著要去美國打大聯盟，他的願望被上帝聽到了，且提早為他圓夢，上月下旬飛往美國威斯康辛州，在大聯盟球隊密爾瓦基釀酒人隊的基地，接受五天完整的訓練。

五天扎實訓練功力大增

這位布農少年的圓夢之旅，是由美國全球台灣研究中心企劃助理林宣宇居中牽線，體育署、原民會也大力協助，仁愛鄉法治國小校長周詠涵表示，至宏參加釀酒人隊棒球訓練營，五天有扎實的基本功訓練。每天還有練習賽，教練並錄下影片，就個人打擊錄影帶進行分解及分析，高人指導及密集訓練下，至宏功力大精進。

據了解，台灣左投強投王維中曾從二○一四年開始效力釀酒人隊，今年已轉投韓國職棒恐龍隊，表現頗受肯定。