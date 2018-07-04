〈中部〉大貨車衝破護欄 國道8車連環撞

2018-07-04

造成4人輕傷 南北車道一片狼藉

〔記者湯世名／彰化報導〕國道一號南下彰化路段昨天發生連環車禍！一輛大貨車行經花壇戰備道時，疑因駕駛打瞌睡，車輛失控衝破內側護欄跨越北上車道，造成南下車道三輛小車，北上車道四輛大小車追撞，共四人輕傷。事故現場一片狼藉，肇事原因已由國道警方深入釐清。

這起事故發生在昨晨三時三十分，陳姓男子駕駛大貨車行經高速公路花壇戰備道南下二○五公里路段時，整輛車衝到內側護欄，撞毀四個紐澤西護欄後，車頭卡在北上車道，車輛的輪軸與輪胎因猛烈撞擊，整個噴飛出來，造成南下後方二輛轎車、一輛小貨車閃避不及，先後追撞掉落路面的輪軸、車胎後毀損。

此時，北上車道由呂姓男子駕駛的轎車也因煞車不及，撞上大貨車車頭後翻車，輪胎滾落路面，呂男轎車被後方林男駕駛的半聯結車撞上，後方二輛轎車也接連撞上呂男轎車的輪胎而導致車輛受損。

包括國道警方、拖吊車與消防局都在據報後派員趕往現場，將受傷的四名駕駛送醫急救，陳男全身多處擦傷，小貨車上一對夫婦腳部挫傷，另一名陳姓男子則輕微擦傷，都無生命危險。

事故現場一片狼藉，直到清晨近六時才清除完畢，也造成高速公路回堵。警方初步調查時，陳男曾供稱當時「有點累」，不過警方在偵訊時，陳男又稱看到前方有車，要變換車道時踩剎車失控。警方表示，駕駛人是否疲勞駕駛？或有其他原因釀禍？有待深入釐清。