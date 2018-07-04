〈中部〉水里中山橋橋面重鋪 明後天交管

2018-07-04

原地重建工程將完工

〔記者劉濱銓／南投報導〕台十六線省道橋梁水里中山橋，原地重建工程已接近尾聲，為使新橋鋪面平整化，公路總局信義工務段將全面刨除重鋪，預計明、後（五、六日）兩天，每日上午八時至晚間七時進行刨除作業，屆時將管制車輛進出，小型車應循市區道路往返集集、信義，大型車則照原路行駛中山橋，若工程順利，中山橋最快可望於本週末全線開通。

信義工務段表示，路面刨鋪作業期間，建議車輛避免行駛中山橋，從名間、集集往魚池、日月潭及信義方向，可由台十六線接往水里中正路、民生路通行；從信義往集集方向，則可循民生路、中正路，再接往台十六線，或是從中山路轉博愛路，再至市區民生路、中正路離開水里。

最快本週末全線開通

由於整體橋梁進度已接近尾聲，若刨除重鋪作業順利，新橋可望在本週末完成標線後，就會開放上游端的橋面，屆時橋梁全面開通，往來用路人就不用擠在下游端的橋梁通行，而後續也會在中山橋近水里端的路段設置人行道，完成之後，整個中山橋重建才告結束。

工務段也說，交管路段從中山橋近集集端，一直到外環道博愛路口，沿線約三百五十公尺，屆時頭尾兩端都會加派人員提前交管，施工期間由於大型機具會進駐，中山橋可通行路幅將受影響，用路人若非必要，儘量勿行經中山橋。

施工順序原則上會從橋面的上游端工區開始，以分段方式施作，一路做到下游端，確保整座橋的鋪面平整化，惟近期大雨不斷，增加施工變數，工程單位將視情況做進度調整。