〈中部〉日月潭快滿了 九蛙只露出半顆頭

2018-07-04

〔記者劉濱銓／南投報導〕受颱風引起的西南氣流影響，南投近來雨勢不斷，不時出現強降雨，日月潭水庫昨幾乎滿庫，水位達七四八‧四公尺，離滿水位只差八公分，蓄水率達九十九．五％，九蛙疊像只露出半顆蛙頭，足見水位明顯回升，水庫進帳不少。

集集攔河堰調節性放水

集集攔河堰近日也因濁水溪天然入流增加，前、昨天也展開調節性放水，放流水量分別高達二百、一百CMS（每秒立方公尺），早已超出中水局抗旱會議決議的每日供水六十五CMS，水情大為緩解。

至於日月潭的水岸邊，也不見先前因水位下降出現的裸露土坡，反而因水位上漲，潭面呈現深邃的翠綠波光，知名的九蛙疊像，幾乎全數下潛，只剩第一蛙露出半顆頭，碼頭邊供遊客上下船的引橋，也因水位回升，高度與碼頭切齊，潭區的船家也終於見到久違的滿水位。

集集攔河堰管理中心表示，七月起攔河堰與台電調度供應下游用水，分別為四十、廿五CMS，但因近日雨勢不斷，以致攔河堰幾乎都滿供放水，目前濁水溪本流水量每天約一百六十至二百CMS，加上上游水庫及下游彰雲的稻作灌溉區都有降雨，下游需水不像之前那麼急迫，水情明顯趨緩，抗旱作戰可望能暫告段落。

管理日月潭水庫的台電則說，連日雨勢，昨日月潭水位高達七四八‧四公尺，再差八公分就達滿水位，蓄水率達九十九．五％；霧社水庫也有進帳，水位為九九七．八公尺，蓄水率為六十二．八％，連續下了約半個月，加上近日的強降雨，日月潭滿庫、濁水溪入流增加，除顯示旱象解除，也有助後續調度用水。