〈中部〉嘉市鐵高調度場設水上 地主拒徵收

2018-07-04

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕交通部鐵道局辦理嘉義市鐵路高架化計畫，將新設車輛調度場預定地規劃在嘉義縣水上鄉北回地區，計畫徵收一百九十六名地主的土地，地主昨天集結抗議，指土地被徵收後將無法從事農作，農保資格恐喪失，「雞蛋生在嘉義市，雞屎拉在水上鄉」，要求鐵道局將調度場地點南移，不應徵收人民土地。

鐵道局鐵路工程處北部工務處第四公路段長廖定坤說，嘉市鐵高化綜合規劃案去年核定，進入細部設計，會就第一場公聽會地主表達的意見討論研析，七月廿六日第二次公聽會時回應。

縣議員王啓澧、水上鄉代會主席賴坤城、鄉代陳德榮與何英銘及數十名地主，昨早在柳林平交道旁抗議；王啓澧說，鐵道局未事先和地主協商徵地事宜，六月卅日開公聽會，在場地主無人同意徵收，他要求將調度場南移到南靖站與八掌溪附近的台糖土地，對人民影響最小。

地主賴安靖有三千多坪農地，被徵收後只剩下三百坪，他說，政府應優先徵用公有地，不應徵收私有農地，地主正連署表達不願土地被徵收的心聲；水上鄉長劉敬祥也反對調度場設置在北回，將要求縣府不要核發設置許可或執照給鐵道局。

縣議員林緗亭昨在縣議會定期會表示，強行將調度場設在水上鄉是鴨霸行為，提案要求縣府不得配合土地徵收、不核發調度場建照；提案經大會主席、議長張明達當場徵詢朝野議員連署通過；縣長張花冠說，縣府立場與鄉親一致，縣府將照議會提案辦理，並請縣籍立委向中央做此建議。