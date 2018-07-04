〈中部〉阿里山鄉、大埔鄉藍色光環褪色 下屆恐無黨籍當家

2018-07-04

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山鄉與大埔鄉過去是國民黨鐵票區，但現任大埔鄉長黃國明四年前改以無黨籍競選連任，阿里山鄉長杜力泉也決定年底選舉走中間路線拚蟬聯，山區鄉鎮藍色光環褪色，雖未易幟為民進黨籍，但對綠營已是一大進展。

選將拚團結 改走中間路線

杜力泉是鄒族原住民，也是全縣十八鄉鎮市長唯一披藍袍當選者，日前表態尋求連任，卻未參與黨內登記；他說，雖然藍、綠陣營都曾對他釋出善意，但鄉親勸他不要有黨派色彩，尤其年輕一輩族人咸認與其被歸類，不如走中間路線，而且阿里山鄉沒有分裂的本錢，為了團結建設地方，將以無黨籍登記參選。

黃國明年底兩任屆滿，當初補選鄉長是披藍袍，連任時國民黨也予提名，但民進黨籍縣長張花冠向他遞出橄欖枝，納入綠色團隊，他並未靠攏，改以無黨籍連任成功。

下屆大埔鄉長選舉，已有和平村長吳明勳宣布參選，雖然他的胞兄、前大埔鄉代會主席吳宗霖是綠色團隊一員，但吳明勳認為大埔地廣人稀，更顯團結重要，決以無黨籍身分爭取不分黨派的支持。

儘管國民黨長期掌握大埔鄉所、會，但優勢在這屆已經被打破，目前藍營也沒有鄉長口袋人選，即使最後不想讓吳明勳唱獨腳戲，預料對手也會以無黨籍參選，因為政黨加分不大，反而可能變包袱，不利選情；熟悉地方政情者說，阿里山鄉、大埔鄉的藍色板塊趨向崩解，綠營則有斬獲，未來縣長、立委至總統選舉，有機會平分秋色甚至超越。