〈中部〉嘉縣副議長促辭職參選 吳芳銘︰會行政中立

2018-07-04

陳怡岳︰不要用到縣府資源

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕民進黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘日前表態參選下屆縣長，成為同黨提名參選的前農委會副主委翁章梁潛在對手，同黨籍副議長陳怡岳昨在縣議會定期會上表示，吳受縣長張花冠提拔，在縣府有人事、經費等影響力，若要更上層樓，應有擔當地辭職參選；吳回應，參加與縣府有關活動從未提起參選及拜託鄉親支持，會遵守行政中立規定與分際。

嘉縣府人事處長劉燦慶說，依公務人員行政中立法、公職人員選舉罷免法，公務人員登記參選，自候選人名單公告至投票日屬競選活動期間，須照規定請假；公告日前，不論拜票或其他私人行為，與公務無關的就要請假，否則以曠職論處，會要求人事與政風單位監督、調查。

陳怡岳表示，吳芳銘手中有縣府資源，「要參選縣長，我認為這個位置不對，參選分際要有多好？這是不可能的」；陳說，翁章梁當初辭農委會副主委參選，國民黨提名新北市長參選人侯友宜也是辭副市長參選，「副縣長既然有心選縣長就辭職，不要用到縣府資源。」

吳芳銘嗆相煎何太急

吳芳銘嗆答，「本是同根生，相煎何太急」，他沒有動用縣府資源，人民可用最嚴格的標準檢視，政務官人事是縣長職權，他不會戀棧職務；張花冠表示，有與吳深談，告知面對黨提名的參選人，選舉過程會很艱苦，請他慎重考慮；身兼民進黨嘉縣黨部主委的縣議員林沐惠駁說，張曾指初選時吳遭受不公平對待，「那是他黨費七年未繳，因此無資格參與初選。」

多名國民黨議員見狀反彈，黃金茂、蔡奇璋大罵「為什麼要在議會聽你們黨內吵架」，李國勝邊離席邊大喊「參選到底啦」；林于玲說，過去有縣府秘書帶職參選民雄鄉長，當時綠營都無人重視，「不是你們那派的就在擋，以前怎麼不擋」；吳思蓉質疑，大林鎮公所有課長將參選議員，是否用到公家資源或上班時間從事選舉活動，人事處應調查。