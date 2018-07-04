〈中部〉阿里山達娜伊谷 雨後再現瀑布群

2018-07-04

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕受日前「巴比侖」颱風牽動西南氣流影響，中南部連日雨勢不斷，嘉義縣山區多處瀑布水勢洶湧、氣象萬千，尤其阿里山鄉山美村達娜伊谷北望里佳村深山「巨石板」，可見時雨瀑布群，還有雲霧繚繞，如詩如畫宛若仙境；山美村長、鄒族原住民安麗花說，當地昨天仍有降雨，這般美景只在豪大雨過後的五天內欣賞得到，民眾宜把握良機。

雨後5天內賞得到 可把握

安麗花表示，「巨石板」位於里佳部落，為一九九六年賀伯颱風把茂密的叢林沖刷出大片山壁，造成自然景觀改變而得名，豪大雨後出現瀑布群，較壯觀的有六座，雨勢若較小，也有三座小瀑布，巨石板因生態豐富，有很多昆蟲，族人暱稱「蟲蟲山」，在達娜伊谷生態園區外的福美吊橋上能欣賞達娜伊谷溪連接巨石板的瀑布群。

豐山蛟龍瀑布 水勢澎湃

前阿里山鄉民代表會主席許銘月說，豐山風景區的蛟龍瀑布，水流從海拔二千四百八十四公尺的塔山頂奔瀉而下，落差逾一千公尺，冬天枯水期是涓涓細流，有時連水都沒有，近日受豪大雨影響，豐沛的水量分兩層傾瀉，水勢澎湃，聲聞數里，非常壯觀，最佳觀賞點在石鼓盤大橋旁。

此外，竹崎鄉仁壽村的圓潭生態園區、文峰村觀音瀑布群，也能欣賞瀑布直瀉的美景，但觀音瀑布因聯外道路預計明年底才整建完工，遊客得改由縣道一六六線五十九．五公里處進入芉蓁坑蓁坑聚落，再沿產業道路步行約二十分鐘抵觀音禪寺賞景。