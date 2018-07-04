〈中部〉食水嵙溪整治工法 復育台灣白魚有成

2018-07-04

〔記者歐素美／台中報導〕新社區食水嵙溪是保育類「台灣白魚」的重要棲地，水利局於二○一五年推動「新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程」，整治食水嵙溪，為免影響台灣白魚生態，事先圈養、完工後放流，並委託清華大學進行監測調查，發現護岸工程完工後，台灣白魚復育良好，顯示棲地具可繁衍復育的條件。

設魚穴、丁壩及石滬

水利局表示，食水嵙溪上游因通洪斷面不足，水患損壞堤岸，亟需修復，市府斥資八百五十萬元，於二○一五年八月整治長約九十三公尺的河段，因食水嵙溪是二級保育類動物「台灣白魚」主要棲地，因此施工前特別委託白冷圳水流域發展協會及清華大學生命科學院團隊，將台灣白魚移置圈養，並採用結合生態保育的工法施工，在溪裡設置魚穴、丁壩及石滬等，提供棲息躲避的空間，減少天然災害的危害。

食水嵙溪整治工程於前年九月完工後，水利局將台灣白魚放流回原棲地，並委託清華大學生命科學系教授曾晴賢監測台灣白魚及其他原生魚種數量，經兩年監測調查發現，食水嵙溪的丁壩及石滬工法等，已形成水草密集的緩流區，提供魚群等充足的食物及躲藏空間，兼顧生態保育與防洪減災。

數量為三年前的十倍

監測人員在食水嵙溪內監測到一百八十多尾台灣白魚，是二○一五年大甲溪生態協會監測到十八尾次的十倍以上，甚至還出現幼魚，另有台灣石賓、馬口鱲、台灣鬚鱲、鯽魚及泥鰍等十六種魚類及蝦蟹。