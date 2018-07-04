〈中部〉車站廣場啟用 歡喜「三代同堂」

2018-07-04

新站是第三代車站

〔記者張菁雅／台中報導〕因應台中鐵路高架化第二階段通車，市府編列近三．五億元，進行台中車站廣場改建工程，三日舉行啟用典禮，成為台中車站的新門面；市長林佳龍表示，台中火車站新站是第三代車站，除了列為國定古蹟的第二代車站被保留外，車站改建時還挖掘到日治時期第一代車站的車庫，形成車站「三代同堂」景象。

第二代舊站列古蹟

台中鐵路高架化預計十月底第二階段通車，台中車站廣場完工後，方便民眾前往台中新站及轉運站。林佳龍表示，台中是因為鐵道而誕生的城市，站前廣場可說是台中市座標原點，市府從交通部鐵工局承接站前廣場整建工程後，盡全力趕工，一百六十五天就完工啟用，比鐵工局預計的四百八十天還少三百一十五天，非常不容易。

日治車庫為第一代

林佳龍指出，台中火車站不但有第三代高架車站，也保留被列為國定古蹟的第二代車站，在車站改建過程中，還挖掘到埋在地下的日治時期第一代車站的車庫，站在新站看過去，背向新站的左邊是第二代站，右邊則是第一代站，未來每個人經過台中車站，就會看到台中市從過去到未來的榮景。

林佳龍也說，台中鐵路高架化年底就能全線通車，豐原到大慶車站從原來的五站，再新增五站，中心點就是台中車站，而市府推動的「大車站計畫」已經內政部審議通過，並展開招商作業，未來捷運藍線也在此交會。

建設局指出，台中車站廣場改建工程總施作面積為一萬五千多平方公尺，今年一月十五日開工，原定八月十五日完工，為減少施工期間對站前交通影響，劃分五個工區，採日間、夜間並行及二階段施工，提前在六月卅日完工，工程內容包括廣場鋪面、植栽綠化與周邊區域的道路及人行道調整、無障礙通路設置等。