〈中部〉濕榖交易價偏低 農︰心血泡湯

2018-07-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕暴雨狂炸彰化縣，正逢稻作成熟期，不少稻農搶割上市，交易價格卻慘兮兮，遠不及公糧收購價格，引發稻農怨言。農糧署中區分署昨天表示，因連日豪雨造成稻穀濕度高，糧商與農民在田間的交易價格較低，但公糧收購價格還有九五○元的標準。

立委批「保價」缺配套措施

立委王惠美指出， 上月（六月）農委會信誓旦旦保證，農民繳交公糧後的稻穀餘量，至少會以每一○○台斤九三○元保價收購，可是保證到了地方似乎就失靈了！連日來她接到許多農友陳情，抱怨稻穀收購價不僅沒有九三○元，甚至連九○○元都不到，保證收購價「看得到吃不到！」

王惠美質疑中央和地方只是嘴巴說「保價」，卻欠缺配套措施，使得各地糧商配合度低，衍生現在一國多制的情況，「一個保證、各地表述」，到頭來，受害的還是最辛苦的農民。

不少稻農說，彰化縣稻作由南往北收割，上個月底，南彰化地區有稻農擔心稻穀遇水倒伏紛紛「搶青割」，收購價格差，七月開始進入北彰化地區開始收成，卻遇上這波暴雨侵襲，趕緊趁著雨勢停歇空檔趕快收割，以免泡水泡太久稻穀全毀，心血都白費。

農糧署︰公糧收購價不變

針對此事，農糧署中區分署副分署長林美華說，稻農反應價格偏低，每一○○台斤約在八九○元到九○○元間，這是糧商田間現場收購價格，並非繳交公糧後的稻穀收購價格，而且此一價格是糧商和農民雙方現場喊價後決定，至於田間喊價一事，不像公糧收購會要求含水量須低於卅二％以下，價格就憑肉眼看稻穀品質，連日大雨不斷，稻穀明顯偏濕，難免影響價格。

災害穀收購機制啟動

林美華表示，公糧收購價格有其規定，含水量一定要低於規定值，目前稻穀公糧收購價格每一○○台斤九五○元，繳交公糧後的稻穀餘量每一○○台斤仍是九三○元，因應這次暴雨成災，農委會啟動災害穀的收購機制，針對天氣放晴後，可能出現稻作發芽情況，政府還是會收購，而有關災害部份，農委會將另外處理。