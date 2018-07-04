〈中部〉彰化暴雨災損400萬 水稻最慘

2018-07-04

2.8萬隻雞遭溺斃

〔記者張聰秋／彰化報導〕「巴比侖」颱風為台灣帶來旺盛西南風，使得暴雨狂炸中南部，農業大縣彰化被豪大雨侵襲，到昨晚為止，全縣已有一七四．四公頃農田傳出淹水災情，其中以水稻最為嚴重，另外也有雞場傳出災情，有二萬八千隻雞隻慘遭「溺斃」，總災損初估近四百萬元。

農業處副處長郭至善表示，農作物稻作、蔬果災損初估有三百多萬元，而「滅頂」死亡雞隻約五十八萬元，災損金額未達現金補助標準的一億二千萬元，但因天氣仍不穩定，等天晴後，浸水過的農作物經日照曝曬後可能腐爛受損，災情會陸續再傳出。

這波雨勢從本月一日開始在彰化地區出現，昨天進入第三天，全縣又以大城鄉當日累積雨量最高達八十四毫米，農損陸續傳出，全縣近一半鄉鎮市傳出災損，包括鹿港、福興、秀水、員林、溪湖、大村、埔鹽、埔心、二林、田尾、芳苑、竹塘，災損農作物除了一期水稻、洋香瓜、香瓜、落花生、韭菜、西瓜、蔥、芹菜、花椰菜、巨峰葡萄、菊花等等，損害程度一○％，以一七四．四○公頃受害面積，換算無法收穫面積約一八．○七公頃。

前述受損農作物，以浸水、倒伏和落果情況最為嚴重，其中水稻浸水、倒伏佔了八一．一○公頃，其次是落花生五○．五○公頃、蔥廿五公頃，其他香瓜和葉菜類、花椰菜等蔬果農作物受損也不輕。

積水稻田忙洩洪

水稻田災情淹得不輕！彰化縣一期稻作由南往北收割，目前北彰化約二成到三成稻田尚未收割，已收割的稻田，經暴雨狂炸成汪洋，收割後稻梗浮上水面，覆蓋成片，變成大雨之後奇觀。

這波大雨同時讓灌溉溝渠水源充沛，不少稻農冒著風雨下田，展開「洩洪」應戰，稻農移開堆疊在農田銜接排水溝洞口旁的沙包，加速稻田裡的淹水洩洪。稻農說，已快收割稻穀不能浸水浸太久，萬一發芽了，四、五月來的心血就白費了！