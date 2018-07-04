〈中部〉台大植物醫師進駐雲林 為作物把脈

2018-07-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣大學推動「雲林巡迴駐點服務與病蟲害防治輔導計畫」，調派植物醫師進駐雲林，一個多月處理七十件服務案件，協助農民解決植物病蟲害問題、診斷土壤品質、管理肥料及農藥用量問題，昨天五名植物醫師與農民面對面進行田間輔導，當場診斷農作物的疑難雜症。

莿桐鄉農會昨天安排植物醫師下鄉為農作物健檢，莿桐農會總幹事張鈺萱表示，台大實習植物醫師已進駐雲林，將服務至年底，其間並將提供九次的植物醫師團進行田間輔導，協助農民解決問題，莿桐農會則提供實習場域，增加實習植物醫師的實務經驗。

每週5天 5農會輪流諮詢

駐點實習植物醫師鄭淮嶸表示，他從五月七日起進駐雲林，從週一到週五，分別在西螺、二崙、莿桐、虎尾及斗南等個農會提供農民預約，前往農友田區進行現地診斷與諮詢，服務項目包括植物病蟲害問題、診斷及改良土壤、管理肥料、農藥使用量等，已服務約七十個案件，面積約二十公頃，有需求的農民可以向當地農會登記諮詢。

醫師團田間輔導 診斷病因

昨天台大植物醫師團一行五人至小黃瓜溫室進行田間輔導，農民李麗娟表示，她種植小黃瓜四年，今年氣候異常，植栽開始出現問題，先前乾旱、過熱，現在又多雨潮濕，溫室溫度飆到四十二度，遠超過以往的卅八度，導致病蟲害頻傳，小黃瓜葉片下垂、果實畸形，生長速度也不一。

植物醫師團隊初步健檢後，發現溫室內的土壤鹽化嚴重，氮肥使用過度，有很大改善空間；鄭淮嶸指出，在植物醫師協助下，農友用藥及施肥量減少，可降低成本，農作物的品質變更好。