〈中部〉花生災損補貼 雲林每公頃加碼1萬

2018-07-04

中央現金救助 每公頃2.4萬

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕受近日雨害影響，雲林縣落花生腐莢情況嚴重外，花生田泡水，影響產量及品質，農民收益大減，縣長李進勇爭取農委會天然災害現金救助，每公頃花生補助兩萬四千元外，並啟動「一○七年一期作落花生損害專案補貼」， 由縣府直接補貼花生農每公頃一萬元；另有農民投訴盤商拒收番薯，水林鄉公所了解後，現非番薯主要產期，有少數因太晚收成品質不如預期，所以盤商拒收，並非全面性。

疑因氣候及莢腐病等病蟲害原因，花生每分地產量從七百台斤減為五百多台斤，減少約二至三成，加上連續降雨，已可採收的花生變黃、變黑或發芽，減產嚴重，且因品質欠佳，價格不漲反跌。

李進勇前天前往元長等花生產區勘災，發現花生因連日強降雨，約有七成未採收花生田泡在水中，且有不少花生已經發芽，要求農糧署針對雲林縣花生啟動購貯程序，並依農業天然災害救助辦法啟動花生的農損補助，農糧署已聯繫縣府依程序查報災情，啟動天然災害救助機制，如符合標準，每公頃將提供兩萬四千元現金救助。

李進勇指出，他數次以電話向農委會表達希望能加碼補助，在中央同意前，為保障農民基本生計，縣府也啟動「一○七年一期作落花生損害專案補貼」，針對有登記申報的花生農，每公頃給予一萬元直接補貼。

農業處長張鴻猷表示，專案補貼對象為設籍雲林的農民，耕作地點也須在雲林，並經勘查已合格申報一○七年第一期作對地綠色環境給付計畫有案者，全縣約有兩萬六千筆，面積四千七百公頃，每公頃補貼一萬元，公所僅需依花生登記申報資料，列冊轉印請領名冊，經縣府審核後即可匯入農民帳戶。