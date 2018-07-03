〈南部〉開闢西港東外環道 最後兩戶拆除

2018-07-03

自救會肉身擋怪手 警動員抬離

〔記者楊金城／西港報導〕西港東外環道開闢延宕一年多，市府工務局昨天在暴雨中執行預定地上僅存的兩戶地上物拆除作業，遇到西港堀仔頭藝術生態村、反西港外環道不當開闢自救會十多位青年以肉身阻擋怪手拆屋，但在大批警力戒護下，拆除工程順利進行。

自救會會長鄭敦哲痛批市府無視爭議未決，強拆行動鴨霸，反西港不當開闢外環道將抗爭到底，今天將由環境法律人協會的律師團陪同到高雄高等行政法院門口協助案件訴訟。

工務局︰綠帶東移 保留二棵老樹

工務局新建工程科科長鍾南豪說，西港東外環道路（南段）將重新變更設計，綠帶移往東側，保留二棵老蓮霧樹，也會移植位在道路預定地上的一棵黑板樹，開闢工程要拆遷十四戶，昨天拆的是最後兩間地上物，糖鐵設施目前不會動，也會清出被埋在地下的鐵軌，未來將與文化部、南市文資處協商用適合方式保存。

為守護西港東外環道預定地沿線的老樹與糖鐵西港線，十多位西港青年在當地紮營駐守超過一年，去年擋下怪手，昨天再度以肉身和南市工務局對抗。

工務局在佳里警分局動員七十多位警力戒護下，進駐怪手等拆除機具，也備妥救護車、拖吊車和吊車，抗爭青年爬上拆除戶屋頂、老樹抵抗怪手三個多小時，場面驚險，最後被警方以「保護人身安全」為由，一一強行抬離，拆除才得以進行。

自救會籲將老樹、糖鐵發展觀光

鄭敦哲表示，自救會不反對開路，但希望文化資產保存與地方經濟發展雙贏。成員鄭敦文、吳蝶衣訴求說，西港都市計畫正在辦理第五次通盤檢討，市府應變更道路設計，將廿四米縮減為十二米，現地保留綠帶老樹群及舊糖鐵，並結合地方特色發展森林鐵道綠帶，帶動西港觀光。也要求農業局重新評估老樹資格及審議過程公開透明。

西港區東外環道在一○三年核定開闢，全長一．八五公里，路寬廿四米、二快車道、二混合車道，用地徵收費一．二八億元，工程費一．三三億元，直到去年才發包，工程因抗爭延宕至今。