〈南部〉蘇煥智提房屋稅停徵追溯 市府︰無追稅

2018-07-03

〔記者萬于甄、王涵平／台南報導〕前台南縣長蘇煥智昨在參選記者會中提到，行政院長賴清德在市長任內，台南房屋稅不但調漲，更創下全國唯一的追溯十五年，他承諾若順利當選，將停徵追溯並還稅於民，更要代表市府向市民道歉。

台南市政府對於房屋稅議題昨也發出聲明表示，今年台南市房屋稅因標單調整受影響僅占總戶數的十二．五％，屬較新、地段較優的房屋，且是自重評後才適用，強調沒有補徵以前年度的房屋稅，因此沒有追稅問題。

黃偉哲、高思博、許忠信都支持凍漲

民進黨市長參選人黃偉哲則強調，自己支持議會凍漲的主張，但此事涉及修法，還得尋求適法的途徑，會想辦法減輕市民負擔。

國民黨市長參選人高思博表示，自己和蘇煥智在政見上有許多類似的地方，像是對區自治的規劃，也同意凍漲、退還房屋稅，但也有不同的地方，他期待將來有一場良性的君子之爭。

陳子敬、林義豐主張降稅

無黨籍市長參選人陳子敬對房屋稅議題表示，目前的房屋稅調漲並不合理，自己四月份早在台南市議會簽下降稅和還稅於民的承諾書。無黨籍市長參選人林義豐則主張地價稅免稅，房屋稅降卅％。

無黨籍市長參選人許忠信認為，房屋稅是民生的重大議題，應要讓人民有可預期性，不可忽高忽低，現行的房屋稅漲幅超出人民預期，當然有凍漲的必要，至於是否要退稅還民，需考量當選後市府的行政成本負擔，若成本負擔許可，就會退稅於民。