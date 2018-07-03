〈南部〉蘇煥智參選市長 衝擊泛綠選情

2018-07-03

〔記者萬于甄／台南報導〕前台南縣長蘇煥智昨在台南永康召開記者會，正式宣布以無黨籍身分投入下屆台南市長選戰，面對台南市長泛綠政黨有三人參選，恐分散票源，蘇煥智表示，自己對台南議題較為熟悉，也充分了解人民所需，「相信能有一半以上的勝選機率」。

蘇煥智返回台南參選市長，無疑對下屆市長選舉投入一顆震撼彈，不過，蘇煥智年初才剛宣布以無黨籍身分參選台北市長，如今卻改為返鄉參戰，面對選民的質疑，蘇煥智說，因台北媒體環境已呈現藍綠對抗的格局，無法宣揚他的理念。

蘇煥智表示，當初為推動新地方自治的概念，參選時要選擇「最具有戰略影響的位置」，但台北的議題聚焦在藍綠對抗，其他議題相較沒有曝光率，把推動分稅制、直轄市區自治、地方再生運動及振興地方經濟等政策，訴諸選民、為市民發聲，是他回台南參選的原因。

批升格直轄市後反而經濟衰退

蘇煥智指出，台南升格直轄市已近八年，但二○一七年營業銷售總額卻比合併當年少七％，顯示升格直轄市反而經濟衰退，且二十二鄉鎮市區人口減少幅度也比合併升格前多，升格直轄市不但沒有發揮互補效果，反而加速鄉鎮地區的邊緣化，另外還有房屋稅等問題。

蘇煥智相信自己能夠把台南目前的一些問題解決，帶給台南市一個新的格局，昨在永康正式宣布投入台南市長選舉，現任市議員曾王雅雲也到場力挺站台。

下屆台南市長參選人堪稱爆炸多，包括民進黨黃偉哲、國民黨高思博，無黨籍則有陳子敬、許忠信、林義豐等，如今，前台南縣長蘇煥智也投入戰局，各參選人也都給予祝福，並以戒慎不恐懼應戰。

市府︰八年來多項評比第一名

台南市政府則對蘇煥智的參選聲明回應，增加經濟競爭力與追求地方自治精神，同是台南市政府施政主要思考，八年來，市府在地方經濟、農業產值發展都有實質的成長，多項評比都是第一名，但台灣長期重北輕南，要弭平城鄉差距非一蹴可幾，未來市府會繼續努力。