〈南部〉台日交流高峰會將登場 來訪議員最多

2018-07-03

〔記者王榮祥／高雄報導〕台日交流高峰會七日登場。這是高峰會首度跨海來台灣舉行，也是高市議會首次主辦，日本各議會則以行動相挺，共有來自四十二個議會、三二三位議員報名，堪稱台日交流史上來訪議員數最多的一回。

高市議長康裕成表示，會中將發表「高雄宣言」，並由兩位前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊及駐日代表謝長廷共同見證；康裕成也將與日本全國日台友好議員協議會長藤田和秀共同簽署友好交流協定書，為台日合作寫下典範。

台日交流高峰會是由日本友台縣市議員、在二○一五年號召成立「全國日台友好議員協議會」所辦理，至今已舉行過三屆高峰會，分別在日本金澤市、和歌山市及熊本市，歷屆會議均發表友台宣言。

在第三屆高峰會時，高市議長康裕成主動爭取第四屆高峰會來高雄舉行，獲日方大力支持，也是高峰會首度跨海在台灣登場。

高市議會說明，高峰會預定本月七日在高雄展覽館登場，共有來自日本四十二個議會、三二三位議員到訪，台灣也有廿個議會、約兩百位議員參加，場面盛大。

當天行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、台灣駐日代表謝長廷都將出席，謝長廷將發表專題演說，另有兩場講座，主題分別為智慧城市銀髮新勢力、創意農業行銷。

高峰會重頭戲則是高市議長康裕成與日本全國日台友好議員協議會長藤田和秀，將以台日友誼新時代為主題，共同簽署友好交流協定書，除見證、深化台日情誼，也凸顯台灣推動城市外交、議會外交的實質成果。