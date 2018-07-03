〈南部〉打工養家照顧父母 高中女獲孝行獎

2018-07-03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「努力不放棄，撐過去就是自己的路」，高市楠梓高中潘彥錡不以照顧父母為苦，經常蠟燭兩頭燒，放學還打工貼補家用，卻賺不了什麼錢，仍每天苦讀至半夜，今年順利考上大學，更榮獲高市孝行獎。

全家仰賴低收入戶補助

十八歲潘彥錡的父母親原本於寺廟工作，不料父親去年突然腦中風，造成語言能力受損，初期連吃飯都要人餵，經常出入醫院開刀、治療、復健等，母親為了照顧他，被迫辭去工作，全家頓失經濟收入，仰賴低收入戶補助。

不料母親也發生車禍，潘彥錡在家中排行老大，還有一對雙胞胎妹妹，她為了照顧父母，蠟燭兩頭燒，連高三大考期間，一週請假三到四天，陪同父親頻繁就醫，造成入不敷出，她為了貼補家用，放學到飲料店打工，直到深夜十時，卻賺不到什麼錢。

潘彥錡說，父親曾經抱著她哭，不斷說對不起她，自責一切都是他害的，害她無法好好讀書，她堅強面對困境，反過來安慰父親要他放心，她會撐下去，一定會考上大學，請他不要擔心。

考量家計困難 考慮先辦休學

可貴的是，她儘管家貧仍不放棄讀書，希望達成父親期許，也深知唯有讀書才 能脫貧，每天讀書到半夜，領取獎學金，今年更考上台南的大學，但她考量家計困難，考慮先辦休學，等經濟能力許可，後續再辦復學，市府社會局已派員協助。

導師戴江津表示，潘彥錡不因家貧放棄學業，只要父母親身體許可，發燒仍抱病上課，他一度勸她休息，她卻說為了照顧家人，經常請假無法上課，若連生病都請假，就沒有時間上課了，以她的家境狀況，能考上大學不簡單，更是家中的精神支柱，堅強到令人心疼。