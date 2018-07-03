〈南部〉APEC O2O高峰會揭幕 20國與會

2018-07-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕經濟部與高市府合辦的「2018 APEC O2O 高峰會」昨天展開，共有亞太地區二十國代表與會，聚焦全球數位經濟發展趨勢，讓高雄登上國際舞台。

台灣以正式會員身分參與的國際組織

APEC（亞太經濟合作組織）是台灣少數以正式會員身分參與的重要國際組織， O2O高峰會是鼓勵亞太新創及中小企業運用O2O（Online-to-Offline虛實整合）的新商業模式，參與數位經濟商機，此一經商模式可觸及跨境商機及市場機會。

昨天在高雄展覽館的開幕式上，經濟部長沈榮津、高雄市副市長史哲，與來自菲律賓、泰國、馬來西亞、越南等二十個亞太地區國家政府官員、O2O國際專家、跨國企業代表齊聚，希望透過國際交流，激盪出火花。

史哲致詞時強調，高雄新創產業蓬勃發展，多家指標性業者陸續於亞洲新灣區的高軟園區、DAKUO數創中心、駁二特區群聚，希望能吸引更多國內外技術團隊以高雄做為開發據點。

他表示，近年來高雄推動與東南亞多邊國家的新創產業交流，也鼓勵在地新創團隊拓展東南亞市場。

議題聚焦全球數位經濟發展趨勢

這次高峰會的議題聚焦全球數位經濟發展趨勢、中小企業數位轉型與新創經驗，並設置「新創團隊SHOWCASE」、「AR/VR體驗」、「國際投資洽談」等三大主題展區，邀請十家國外新創企業、國內五十組新創團隊齊聚一堂。

經濟部指出，此次特別將Fintech金融科技、AI人工智慧、IoT物聯網、AR/VR虛擬實境等創新科技，融入高峰會議程，凸顯台灣企業的創新能量。

高雄市經發局長李怡德表示，市府率領繪聖、優尼克、卡訊、點子行動等十二家高雄優秀團隊與會，產業類別涵蓋數位內容、生物科技、智慧物聯等多項領域，展現高雄的新創技術能量。