〈南部〉台東熱氣球高人氣 開幕吸客5萬

2018-07-03

〔記者張存薇／台東報導〕憋了好久，台東縣觀光熱潮回來囉！台灣國際熱氣球嘉年華鹿野高台展繽紛，開幕當天吸引五萬人潮，創下歷年來最佳紀錄，縣府交通及觀光旅遊處長江慧卿表示，縣府加強宣傳力道，觀光業者也全力配合行銷，讓台東的觀光客回來了。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭指出，台東縣上半年觀光幾乎都處在「淡季」，只有清明節等連假出現人潮，五、六月的確較冷清，熱氣球活動六月卅日開幕後人潮持續，顯然遊客都認為台東縣才是「熱氣球」正統，造型球最多最吸睛。

交觀處估計，開幕清晨到場六千多人，晚間光雕音樂會湧入四萬多人次，比前一年開幕清晨五千多人還多；江慧卿指出，熱氣球活動每年都訂在六月卅日開幕，光雕音樂會則是搭配在週末舉辦，以往大約要活動開始一星期才出現人潮，今年開幕剛好碰到周休二日，人潮超乎預期。

江慧卿說，縣府六月一日就把熱氣球宣傳活動拉到池上，展現飛越到浪的氣勢；台東轉運站前近日也有新的3D立體繪圖，採自由飛往下俯瞰鹿野高台美景，帶給遊客無限想像；還將台東熱氣球帶到香港叮叮車曝光。

熱氣球活動持續至八月十三日，每十天有十顆不同造型熱氣球迎賓，潘貴蘭說，除政府推出的「南灣計畫」住宿買一送一延長期限，多家飯店業者到十五日前也推出各種優惠，歡迎民眾來台東追「球」。