〈南部〉陪孫領總統教育獎 嬤首上台北就進總統府

2018-07-03

陳裕安嬤：分孫女的福氣

〔記者黃明堂／台東報導〕台東女中畢業生陳裕安是今年總統教育獎得主，撫養她長大的阿嬤陳林玉秀今年八十三歲，從沒上過台北，生平第一次就要進總統府，高興地說：「分孫女的福氣啦！」

陳裕安將於六日在總統府接受總統表揚，台東縣政府昨邀請陳裕安帶著阿嬤及姊姊陳裕婷、導師林志全先接受縣長黃健庭表揚，並分享她的心路歷程。

陳裕安說，父母皆染毒，小時候常在半夜發現父母不見了，有時父親、有時母親，有時兩個都不見，都因為吸毒，數度進出監獄，後了父親肝癌過世，母親仍在服刑，幸好有阿嬤，她跟兩個姊姊才能順利成長。

陳裕安的家住在南迴的大武鄉，輕微語言障礙，為此還上資源班接受特殊教育，慢慢地學講話，她說，現在講話雖然慢，但別人聽得懂。因為對科學有興趣，已錄取成功大學不分系，即將入學，希望朝科學領域學習。

陳裕安的家家門前就是公車站牌，每次到台東市上學，阿嬤都為她喊「加油」，即將進總統府受獎，一定要帶阿嬤同行。

有趣的是，阿嬤陳林玉秀昨天是這輩子第二次搭公車，也清楚算出：「到台東住了五十五年，第十二次到台東市，之前都是厝邊住院，我去探病」。

陳林玉秀笑說，「我很不喜歡出門，第一次要到台北，而且要進總統府，都是分孫女的福氣啦！」阿嬤說：「裕安真的很乖，家裡環境不好，連幼稚園都沒讀，但很認真讀書，國小六年還有國中都是第一名」。