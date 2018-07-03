〈南部〉喝飽了 南化水庫今年首度自然溢洪

2018-07-03

〔記者吳俊鋒／南化報導〕對流雲系發展旺盛，山區雷陣雨不斷，供應民生用水為主的南化水庫，近三日的集水區累積降雨超過兩百六十毫米，蓄水率迅速飆升，昨天下午就快被灌飽了；由於上游持續入流，昨晚六點半許達到滿水位，今年首度自然溢洪，籲請下游民眾注意，遠離河岸，以策安全。

至於國內規模最大的曾文水庫，前天午後開始明顯降雨，截至昨晚，累積雨量達一六五毫米，蓄水率超過三成三。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，目前曾文與烏山頭等水庫合計有效蓄水量突破兩億立方米，已超越六組二期供灌的門檻，但如何操作，仍將由嘉南農田水利會評估、決定。

南化水庫在六月廿九日的蓄水率還不到七十五％，上週六起，上游降雨明顯，不斷進流，尤其昨晨起至傍晚，累積雨量就超過一三○毫米，讓水情大進補，蓄水率來到九成九。

自來水公司第六區管理處估計，三天來的累積降雨，有一千五百萬立方米左右的入流量，有效蓄水量達九千三百萬立方米，由於上游持續入流，蓄水率在下午已竄升逾九成八，距離滿水位僅十四公分，入夜後自然溢洪。

南化水庫今年首次滿水位，除了及時降雨之外，甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水也很有貢獻，六區處統計，今年以來，已引水約五千六百萬立方米，助益不小。