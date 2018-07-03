〈南部〉豪雨強灌 無米樂社區淹水封路

2018-07-03

3小時雨量125毫米 區排失靈

〔記者王涵平、王俊忠／台南報導〕無米樂社區昨晨傳淹水，農會前、菁寮國小前道路封閉，後壁區公所啟動四部抽水機，水利局表示，三小時雨量達一二五毫米，已達豪雨等級，超過區排負荷。

民怨太晚抽水 差點淹進家門

颱風對流雨勢不斷，後壁區農會菁寮辦事處、菁寮國小前道路昨晨出現積水，公所、警方拉起封鎖線，由於兩處皆為進入無米樂社區的主要道路，造成民眾相當不便，有居民將淹水情況PO上網路，指出現積水才開始啟動抽水，邊下邊抽，只止不退，實在無言，前晚至昨晨雨勢沒有斷過，水一度淹到家門口，雨勢變小後，水勢才漸退去。

水利局︰抽排比不上降雨速度

水利局科長林冠宏獲報趕往了解，他說，菁寮多處積水，主要是崁頂中排三比較老舊，排水量較不夠，導致崁頂社區與農田的水溢流至菁寮老街，造成局部地區淹水，而後壁區公所在第一時間啟動抽水機，但菁菁大排也已經滿水位，目前已規劃崁頂中排三分流計畫，將來社區的水應能順暢排出去。

水利局強調，公所在積水蓄積前就啟動抽水機，但因雨勢持續，且集中在兩個小時內，抽排速度遠比不上降雨速度，導致積淹水情況，不過四部抽水機組還是發揮作用，以往類似降雨，積淹水可能長達一天，但積水立即逐漸消退。

後壁區長短樹、頂長、平安、菁寮、墨林及新嘉里一帶，因為地勢較低，加上附近八掌溪長年淤積，市府投注近三億元進行排水改善應急工程，以拓寬河道、疏浚、施作護岸、加設抽水站等方式，提高防洪能力到廿五年；並以道路或農田等地形地物為屏障，已大幅縮小淹水面積。

南市府災害應變中心執行秘書侯俊彥表示，因昨天上午雨勢大又急，包括新營、鹽水、後壁、左鎮、新市等區偏遠地區橋面較低的幾座過水橋封閉，市區並無重大淹水災情傳出。

台南山區降下較多雨勢，農委會水土保持局已發布南市南化區玉山里；東山區南勢里；楠西區龜丹里、照興里、灣丘里、密枝里等地區為土石流黃色警戒區。