〈南部〉「吹哨人」揭高雄機場職安 遭華航懲處

2018-07-03

工會指控︰白色恐怖

〔記者洪臣宏／高雄報導〕華航工會幹部許聖如在臉書工會內部的會員私密社團，揭露高雄國際機場職安問題被轉載，卻被華航以「打擊士氣」、「造成航站誤解」等理由懲處，華航工會指出，懲處吹哨人是白色恐怖，許聖如更指控「這是確切的職場霸凌」。

華航︰內部申訴管道暢通

對此華航回應，華航內部申訴管道暢通，若員工對公司有任何建言及反映事項，在查明事件原委後可依公司單位內部管道進行申訴，相關程序皆明訂作業辦法，該員擅自對外公開公司內部文件，已違反相關規定，基於對內紀律與公平原則，對於該員違紀行為予以懲處。

許聖如昨天在華航工會理事長劉惠宗等幹部陪同下召開記者會，包括高雄產業總工會理事長江健興、長榮工會理事黃蔓鈴等多人聲援，現場拉起「小港機場不顧職安、華航懲處吹哨幹部」布條抗議，並向高雄國際航空站主任傅耀南遞交陳情書。

許聖如是華航工會六分會常務幹事，在小港機場擔任運務員，她出示照片指出，有次她到空橋接機時手部紅腫，在LINE群組上問「大家都會這樣嗎？」許多人反映接機後不舒服，因為空橋只要冷氣沒開，地毯就有霉味，她打開冷氣發現積了厚厚的灰，還有蜘蛛網，懷疑環境造成她不舒服，且滅火器疑已過期。

她說，經向高雄主管反映未獲回應，因而五月廿六日在「工會內部的會員私密社團」貼出文章及照片，未料遭轉載，六月廿七日她遭公司約談過程中承擔巨大壓力，全身換氣過度昏倒送醫急救，但資方堅持記她申誡一次。

劉惠宗說，小港機場是新南向政策、國家的門面，航站設施老舊，經由幹部反映，高雄航站也迅速改進，一樁美事，為何要懲處？公司不思經營，卻挑撥工會與航站關係。

傅耀南緩頰說，過程是「正向能量」，各單位提出的意見是鞭策，航站沒有負面解讀。

航空站主任︰年底前全面更換地毯

針對職安問題，傅耀南指出，地毯每月都會清潔消毒，但空橋內有濕氣且封閉，通常利用晚上通風，將在年底前全面更換為塑膠地毯，也將更新冷氣機，解決霉味問題。

另高雄航空站十六座橋已經使用超過廿年，已於二○一七年完成汰換工程可行性評估，將斥資四億餘元於二○二四年六月完成；原有二氧化碳滅火器則於上月廿八日全數汰換為乾粉滅火器。