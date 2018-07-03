〈南部〉大豪雨伴隨雷擊 近2千戶停電

2018-07-03

大樹區日破300毫米 鳥松神農路積水

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市昨下起間歇性大豪雨，以大樹區日破三百毫米最多，造成鳥松區神農路積水廿公分，農委會發布十五條土石流黃色警戒，雷擊也造成近二千戶停電，台電昨晚緊急搶修完成；高屏溪原水濁度昨飆破九千NTU，水公司緊急調配供水，不過連日仍有雨勢，危機尚未解除。

南化、曾文、烏山頭水庫大進帳

值得開心的是，高雄與台南共用的南化水庫，三天進帳四倍水量，昨已達滿庫溢流，曾文及烏山頭水庫提升至三成五，嘉南平原二期稻作所需一億九千萬噸用水達標，台南民生及農業用水沒有問題，不但二期稻作供灌有望，水情也可望恢復正常藍燈。

市府提升災害應變中心為二級開設

高市受西南風及海陸風輻合效應，又受巴比侖颱風外圍環流影響，昨下起間歇性大豪雨，以大樹區日累積雨量三百廿二毫米最多，高達七區六小時雨量破百毫米，造成高市多處積淹水，橋頭區筆秀橋等六座橋樑一度警戒，市府緊急提升災害應變中心為二級開設；農委會針對六龜及旗山區，發布十五條土石流黃色警戒。

尤以鳥松區神農路因為地勢低窪，加上雨水箱涵被大型樹枝、雜物堵塞，一度造成積水廿公分，由於該處為大樹通往大寮要道，仁武交通組緊急縮減車道，現場協助疏導交通；副市長楊明州到場視察，由水利局佈設了三座移動式抽水機，順利解決道路積水問題。

另高屏溪攔河堰昨原水濁度飆破九千NTU，水公司緊急以南化聯通管，調度南化水庫最大量四十五萬噸，加上伏流水及地下水支援卅五萬噸，傍晚已降至四千NTU，隨著連日持續有雨，供水危機尚未解除，後續仍亟待觀察。

大樹、林園停電 昨晚6時許復電

此外，豪雨伴隨雷擊造成近二千戶停電，以大樹區一千五百多戶最多，其次為林園區中門里三百七十五戶，台電人員冒雨搶修後，昨晚六時許已恢復供電；不過田寮區雪橋、崇德橋及阿蓮區中路橋、石安橋因二仁溪水暴漲，危及道路安全，實施預防性封橋。