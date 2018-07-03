〈南部〉台東太平溪路堤共構 延明年8月通車

2018-07-03

11座電塔拆除、遷移 延誤進度

〔記者張存薇／台東報導〕太平溪路堤共構新建工程是台東縣重大交通建設，縣長黃健庭昨天視察工程進度，因為預定路線上方多處電塔管線複雜，必須協調拆除或遷移，無法照預定計畫在今年底前完工，預計延後至明年八月通車。

台東市區往縱谷鄉鎮以台九線更生北路為主要道路，但綠色隧道道路狹小、往往造成交通瓶頸，縣府爭取利用太平溪路堤共構計畫，在堤防上設東四十九之一線道路，同步改建舊有堤防，全長五．八公里，工程經費九．二億元，分四標工程於今年初動工，原訂年底完工，不過預定路線上馬蘭社區旁有五座電塔必須改線拆除，郊區還有六座電塔需遷移，建設處長吳慶榮指出，已與台電協調好，再加上改線工程不能在暑假用電高峰期進行，因此預計明年六月底前完成電塔改線及遷移，再配合於兩個月內拆除。

黃健庭昨天冒雨走訪施工進度，要求以工程安全品質為先，但希望能趕上明年暑假觀光旺季前通車。

一行人並往南王橋左岸橋台視察第二標工程，吳慶榮說，南王橋左岸橋台位置需配合路堤改建，考量南王橋用路人並不少，要求廠商做好施工便道供民眾通行後再拆橋改建，預定九月一日起封橋改建，施工期約半年。

黃健庭表示，封橋期間民眾由溪底便道通行，需加強注意颱風豪雨臨時的管制通行措施。