〈台北都會〉食材登錄平台 連鎖早餐店加入

2018-07-03

〔記者周彥妤／台北報導〕不少人常在外以三明治、漢堡及蛋餅當早餐，卻往往對食材來源一無所知，衛生局昨於「台北市食材登錄平台」增設「連鎖早餐店專區」，目前已揭露九家全國加盟連鎖早餐店、北市共計三四九家門市，所販售產品的食材來源及其自主檢驗報告，另附有熱量標示；此外，該平台也設立「蔬果抽驗專區」，以視覺化圖表動態顯示抽驗結果，可供消費者選擇的參考依據。

衛生局表示，目前「連鎖早餐店專區」業者，包括Q Burger、SUBWAY、弘爺漢堡、拉亞漢堡、肯德基、麥味登、麥當勞、漢堡王及摩斯漢堡九家業者、北市共計三四九家門市，自願先配合加入專區行列，公布各式早餐熱量、過敏原、食材及包材來源、自主檢驗報告等。

衛生局說，未來北市也將依據「台北市食品安全自治條例」第七條規定，公告連鎖及非連鎖早餐店業者應強制加入平台，藉由資訊充分揭露，為食安把關。

另外，「台北市食材登錄平台」也建立「蔬果抽驗專區」，公告衛生局至批發市場、零售商店等處檢驗蔬果殘留農藥的報告，以視覺化圖表動態顯示抽驗結果，透過大數據分析，消費者可以掌握近期不合格率較高的蔬果，如豆菜類的敏豆、小葉菜類的芥藍菜、蔥，水果類的百香果、小漿果類的草莓等，以及其所分佈行政區範圍。