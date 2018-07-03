〈台北都會〉1年僅8天 動物園每週六夜間開放

2018-07-03

〔記者周彥妤／台北報導〕暑假親子出遊夯，每年僅八天夜晚延長開放的台北市立動物園「動物夏夏叫」即將登場，自七月七日至八月廿五日八週，逢週六延長開放至晚間九時，除了有機會在園區遇到野生鼬獾、白鼻心、食蟹獴等夜行性動物，今年夜間開放也特別推出「保母講古」，安排保育員帶領參與者與當週主題動物，夜間約會十五分鐘。

7/7至8/25 逢週六延長開放至晚間9時

動物園表示，保育員照護野生動物，需要體力、耐力及判斷力，因應七月七日登場的「動物夏夏叫」，園區大門廣場主舞台以「全能保育員」為題，有興趣參加體驗保育員工作活動的民眾，每週都有不同的考驗，如「地表最強奶爸奶媽」、「秒尋五隻鱷」、「便便來報數」等，歡迎現場報名挑戰。

為期八週的「動物夏夏叫」，逢週六延長開放至晚間九時，每年只有八天，包括七月七日、十四日、廿一日及廿八日；八月四日、十一日、十八日及廿五日。

夜間延長開放區域除了廣場舞台區，還有台灣動物區、昆蟲館、教育中心及兒童動物區，並可沿著保育大道步行至兩棲爬蟲動物館，還有機會遇到園區內野生鼬獾、白鼻心、食蟹獴等夜行性動物，另有昆蟲和青蛙的「大合唱」作為背景音效，間歇加入貓頭鷹「呼呼」串場。

「保母講古」 保育員帶領與動物約會

動物園也說，今年夜間開放特別推出「保母講古」，安排保育員週週開講，帶領參與者與當週主題動物，夜間約會十五分鐘。相關訊息可至動物園官方網站查詢，或加入動物園臉書官方粉絲團，還可參加留言抽獎活動。