〈台北都會〉河岸紅包場一條街 市府無法管

2018-07-03

大稻埕河濱卡拉OK多達10多處

〔記者鍾泓良／台北報導〕大同區大稻埕碼頭每到週末夜晚都會有民眾在廣場欣賞表演、吃美食，已成台北市的觀光地區。但沿著河堤往南到延平宮，一到入夜，會發現成排的河濱卡拉OK突然出現，天氣好時甚至多達十幾處，民眾聽著表演者高歌一曲後，會在表演者與民眾握手時給予打賞，經營模式就像早期的紅包場，成河岸紅包場一條街的夜間特殊景象。台北市水利處表示，河濱卡拉OK只要有營利行為就是違法，但過去常常難以舉證，因此等同無法管。

觀眾打賞 模式像早期紅包場

記者實地走訪，隨著黑夜降臨，大稻埕碼頭河濱卡拉OK即陸續營業；每個表演者還比排場，七彩霓虹燈掛滿大樹上，還有表演者的臨時大型看板，提供民眾使用的電風扇、椅子也一應俱全，紛紛擺出來；台下觀眾年紀大約四十歲以上，一旁有人會提供茶飲，讓民眾邊喝茶邊欣賞音樂；表演者表演歌域廣，除了流行音樂、民歌、日本演歌外，更會與台下觀眾互動。

水利處：有營利行為就違法

對此，水利處說明，大稻埕碼頭廣場是准許合格的街頭藝人表演、打賞的場所，若沒有街頭藝人證照就不得申請使用；南側的延平河濱公園則無論有無街頭藝人證照都可以表演，但都不得打賞，否則便違反「台北市公園管理自治條例」。

根據過往經驗，河濱卡拉OK表演者多沒有街頭藝人證照，水利處解釋，每每派員巡邏，但很難舉證表演者是否打賞，所以也沒有開罰過，也未要求他們收攤。

但水利處提到，河濱卡拉OK最麻煩是噪音問題，雖然巡邏人員都會勸導，但往往一離開後又開始大聲。環保局表示，二○一三年至今共接獲八十七件檢舉，其中八十六件都是檢測合格採取現場勸導，一件因不合格現場告發限時改善，但無開罰件數。

民進黨台北市議員顏若芳認為，大同區休憩空間稀少，有一個空間能讓民眾唱歌跳舞是件好事情，卡拉OK頂多到十點前，尤其中間又隔了堤防及環河南北快速道路，認為對周邊居民影響有限。

陳炳甫：優先保障合法街頭藝人

但國民黨台北市議員陳炳甫表示，河濱卡拉OK從廿年前就存在，但當時只有兩、三攤，後來大稻埕碼頭整理好後，吸引很多旅客，卡拉OK也成長到六、七攤。他指出，河濱卡拉OK讓臨河第一排的居民困擾，尤其不受堤防保護的高樓層不勝其擾，盼市府能管制音量。

至於打賞營利部分，顏若芳認為表演者沒有強制要求觀眾捐款，民眾也都屬自由樂捐；陳炳甫說，市府應該優先保障合法街頭藝人，其餘打賞的表演者則依照每攤情況個案處理。

議員：庶民文化 別「一刀砍死」

但顏若芳和陳炳甫皆認為，河濱卡拉OK已是長年庶民文化，盼市府能有效管理，別「一刀砍死」。