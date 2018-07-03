〈台北都會〉台北港 蘇貞昌要推市港合一

2018-07-03

〔記者何玉華、陳心瑜、俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天邀請媒體參觀競選辦公室，他表示台北港要朝「市港合一」方向發展；他也在臉書公布「市政抓bug＠金山活動中心」影片，表示要收回由市府管理，讓金山活動中心成為新北市一二六公里海岸線中，銜接東西景點的觀光樞紐。

蘇貞昌昨天導覽競選辦公室公用空間的各項陳設，有全市廿九區的等高線立體地景及各區的發展特色、農特產品等，他表示，「2.0版本的蘇貞昌回來了！」他要讓新北市更新更好，用創新、用心的精神讓新北市脫胎換骨，當選後就體檢學校、公共設施、工程及市府積案等問題，做出成績並展現效率。

他指出，台北港比起基隆港好太多，水深十六米、港灣區腹地大，又有新北廣大的勞動力，距離桃園機場也很近，台北港未來要發展成市港合一，讓中央、地方、業者三贏。

媒體詢問蘇貞昌，蔡英文總統的民調下滑，是否希望總統輔選？蘇回應「一切由中央黨部安排」；對於前總統陳水扁看壞民進黨雙北選情，蘇貞昌認為「驕兵必敗」，努力就會贏，他以世足賽比喻，堅持到最後才知輸贏。

時代力量黨主席黃國昌昨天說，蘇貞昌暗批對手侯友宜當年與威權者站在同一邊、打壓台灣民主，那當時擔任行政院長的蘇貞昌為何要提拔侯友宜做警政署長？不能說「侯當手下就是好人，侯做對時就是壞人」，黃國昌認為蘇貞昌要說清楚。

蘇貞昌回應說，他肯定侯友宜是很努力的警政署長，但「好的警政署長不一定是適當的新北市長。」他隨即話鋒一轉，表示兩人曾經共事，「我知道他的長處、短處和罩門」。媒體追問侯友宜的罩門為何？蘇不願再談。