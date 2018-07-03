〈台北都會〉20萬隻滿天飛 瑞芳蝙蝠季14日開鑼

2018-07-03

〔記者俞肇福／新北報導〕暑假何處去？週六、日傍晚來新北市瑞芳區的蝙蝠洞，可欣賞多達廿萬隻的「東亞摺翅蝠」在天空飛舞的盛況；週六傍晚到金山區朱銘美術館可參加「夏夜免費遊館」，在仲夏夜欣賞館藏藝術，親子培養藝文氣息。

瑞芳區長陳奇正表示，「瑞芳蝙蝠季」從七月十四日傍晚於蝙蝠公園登場，當天下午四點起，有免費接駁專車從瑞芳火車站載送民眾抵達會場，有生態導覽與地方特色美食饗宴，免費參加；七月十五日至八月十二日，在每週六、日晚上六點起，導覽志工在現場解說蝙蝠生態，最佳賞蝠時間是晚上六點半至七點。

新北市動物保護防疫處處長陳淵泉表示，蝙蝠的生態地位舉足輕重，傳花授粉、種子傳遞、昆蟲控制及生態平衡都需要牠們，「東亞摺翅蝠」的頭、軀幹長約五公分，體重約十二公克，喜歡群聚棲息，原本棲息在南投的「東亞摺翅蝠」，在端午節過後，陸續飛回瑞芳蝙蝠洞繁衍後代。

瑞芳區海濱里里長鄧麗華說，最近一週的觀察，每天太陽下山前十五分鐘，蝙蝠就傾巢而出，「黑鴉鴉一片」很壯觀。

朱銘美術館 推太極拱門光雕秀

朱銘美術館從七日到八月廿五日，在每週六晚上六點後免費進入，今夏推出太極拱門光雕秀、水上音樂運動會、兒童趣味馬拉松等，詳情上網查詢https://goo.gl/9hCoLq。