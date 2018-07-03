〈台北都會〉《新北》醫療院所勞檢 慈濟違規罰最多

2018-07-03

10家有6家違規 未依法給付加班費最多

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕新北市政府勞工局昨天公布轄內十家醫療院所的勞動檢查結果，有六家醫院違規，共開出九張罰單，其中以慈濟醫院的違規項目最多，三張罰單共裁罰七十五萬元，也是最多的；勞工局指出，違規型態以未依法給付加班費最多，有六家次，另有兩家次超時工作。其他四家醫院未發現違法，分別是耕莘醫院永和院區、台北醫院、雙和醫院、亞東醫院。

慈濟︰修訂相關事項 配合法令保障權益

慈濟醫院表示，會立即修訂相關事項，配合勞基法來保障勞工權益，在拿捏法令認知、排班細節與搶救生命之間，仍有精進的空間。

勞工局長許秀能表示，醫院常見的違規事項，包括未將工資名目納入加班費計算基礎、濫用「負工時」。所謂的「負工時」即表定排班八小時，但因病人或業務量少，實際只排班四小時，不足的四小時被記錄為「負時數」，護理師必須以加班或補休折抵還給醫院。

勞工局在去年同期已針對「負工時」實施檢查，今年再針對去年違規受罰的醫療院所實施專案複檢，僅剩慈濟一家尚未改善，另新增檢查的中祥醫院，也有濫用「負工時」的情況。

勞動檢查處專門委員王憶芬指出，醫院的排班複雜，去年首度邀請在職醫療從業人員（醫師、護理師）陪同檢查，今年再度邀請醫護陪檢，發現慈濟門診中心員工的排班時數不足，卻拿積休假及國定假日的時數充抵，分別違反勞基法第廿四、卅九條；另外，開刀房的工時超時，雖然表單未記錄，但現場訪談員工，確認加班費沒有給足，是違規項目最多的醫院。

除了「負工時」問題，淡水馬偕、恩主公及汐止國泰三家醫院，都有「未依法將工資名目納入加班費計算基礎」，導致勞工加班費短少；新北市立聯合醫院因排班認定，讓員工有超時情況，分別被裁罰十五萬元到五十萬元不等。