〈台北都會〉世大運選手村社宅 申請至8.15

2018-07-03

2500戶招租 9.13公開抽籤

〔記者何玉華／新北報導〕位於林口區的世大運選手村社會住宅，即起至八月十五日受理申請租屋，昨天首日湧入大批民眾，反應熱烈；市府城鄉發展局表示，共有兩千五百戶招租，經濟弱勢等優先戶的租金從五千五百元起到一萬四千六百元，一般戶的租金從六千五百元至兩萬元不等，提供網路線上申請、郵寄申請及親辦收件服務。

市府城鄉局局長柳宏典表示，市府已爭取進駐公益空間，將提供非營利幼兒園、身心障礙者庇護工場及社區居住據點、長期照護管理中心、國際創業聚落、婦幼中途之家與新北創力坊等。

城鄉局指出，申請資格須年滿廿歲、設籍新北市，未設籍新北市者要在新北、台北、基隆或桃園市就學或就業；申請人與配偶及戶籍內直系親屬，在新北、台北、基隆、桃園市都沒有自有住宅；家庭成員二○一七年綜合所得稅各類所得總和低於一一八萬元，平均每人每月所得不超過五○三四八元，並依家庭成員人數來申請房型。

林口選手村社會住宅招租的兩千五百戶中，一房型有三九六戶、兩房型七二六戶、三房型一○五七戶、四房型三二一戶；在租金方面，優先戶的套房最低五千五百元起，四房型不超過一萬四千六百元，一般戶的租金由六千五百元至兩萬元不等，並提供基本家具、冷氣、廚具等設備，另可加價選備床架、桌椅、衣櫃等家具。

即日起至八月十五日受理申請，包括線上及郵寄申請，在市府一樓、各區公所上班時間及林口世大運選手村現場也可申請；城鄉局表示，送件的先後順序不會影響審查的結果，建議民眾避開第一週的尖峰時段，審核合格的案件將於九月十三日公開抽籤，再安排中籤者後續看屋、選屋事宜。