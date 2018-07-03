〈北部〉花蓮0206善款半年公布 已執行7.8億

2018-07-03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○二○六震災後，來自台灣、國外等上百萬筆善心捐款高達二十五億元，善款監督委員會決議每半年公布一次善款收支表，日前公布最新執行狀況，依報表目前已執行七億八千萬元，這次報表參考台南製表方式，增加計畫內容、辦理情形說明，希望能讓善款的運用更加透明。

依據善款收支統計表指出，截至五月三十一日，捐款收入達到二十六億二千多萬元，退款支出四千七百多萬元，實際收入二十五億七千多萬元，善款監督委員會決議預定執行預算十一億九千萬元，目前已執行金額七億八千萬元，支出金額最大為「家園重建計畫」，已執行四億七千萬元，其次為受災戶慰問金，執行金額一億三千萬元。

花蓮○二○六地震災害捐款管理及監督委員會也在六月二十日舉行第五次會議，會議記錄連同收支表一併公布，第五次會議中，針對地震中受損的汽機車補助、住家財損補助、住家修繕補助等三項計畫，都已發生規劃預算不足情形，在會議中分別追加一千萬、五百萬及二千萬元的預算，也獲委員會通過。

縣府社會處長陳玟祺說，依勸募辦法每半年公開一次善款運用情形，下一次公開是十二月底。不過和台南比較，台南震災善款收支明細是每一個多月就上網更新，台南市府除善款監督委員會會議紀錄上網公開，市府震災復原重建小組的會議內容也都全部公開，透明度勝過花蓮。