〈北部〉小腿沒了裝義肢 原民勤練跑「銀」了

2018-07-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕卅歲泰雅族青年劉振民，當兵時出車禍，左小腿截肢，曾以為人生再也沒有夢想，二年前門諾醫院為他裝上可以跑步的義肢後，歷經多月訓練宛如化身「刀鋒戰士」，成為田徑賽事常勝軍，上月還赴嘉義參加全國身障運動會，奪下一百公尺短跑銀牌，未來目標是跑進殘障亞運，為國爭光。

服役出車禍截肢 門諾矯具師「助跑」

來自宜蘭縣南澳鄉的劉振民，十八歲入伍當職業軍人，廿歲在返回營區途中一場車禍，導致左小腿截肢，熱愛跑步、射箭等運動的他，術後一見左小腿「沒了」，頓時陷入絕境、萬念俱灰，當下覺得自己跟廢人沒兩樣。

退伍後的劉振民，為了找到能讓他重新奔馳在田徑場上的義肢，曾在義肢公司上班多年。二年前門諾醫院為他圓夢，復健科義肢矯具師陳鴻彬打造一隻符合劉振民左小腿的「全貼合矽膠義肢」，讓他能夠跑出好成績。

膝蓋磨破不喊痛 目標亞、奧運奪牌

裝上競賽用義肢後的劉振民，二年來每天都利用上班前，撥空練習射箭及鉛球、鐵餅等田賽項目，下班後進行短、中距離跑步，已是身障田徑錦標賽中的常勝軍，今年更在嘉義全國身障運動會中，奪下一百公尺短跑銀牌。

劉振民說，為了獲得好成績，每天固定穿起特製義肢努力不懈的運動，縱使膝蓋磨破皮也不喊痛，因為他想不斷挑戰自己的極限，並期望可以跑進殘障亞運拿到獎牌，進軍二○二四年的殘障奧運。

他說，今年很開心運動場有門諾矯具義肢團隊的陪伴，內心頓時多了份安心與踏實，更欣慰看到許多身障朋友獲得專業幫助，讓他們的夢想也有可能實現的一天。

門諾醫院矯具義肢師陳鴻彬及物理治療師戴國鈞，當天開著巡迴車抵達嘉義比賽會場，提供身障運動員專業諮詢，期盼讓更多身障運動員獲得完善服務，重拾他們對義肢的使用信心與夢想。