〈北部〉頭城鎮代「不宜」當遴委 大里國小校長重選

2018-07-03

違反地制法規定 教師工會指遴選無效

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣大里國小校長遴選，頭城鎮民代表會副主席尤瑞傑被推派為遴選委員，遭宜縣教師工會抨擊，地方制度法明訂「地方民代不宜兼任校長遴選委員」，該校遴選過程違法無效，應重新辦理遴選。縣府教育處坦承瑕疵，決定重辦遴選。尤瑞傑則表示「無法接受」；獲選新任校長鄭適慶說，尊重縣府決定。

縣府六月三十日辦理新任校長遴選，宜縣教師工會理事長鄭祺怡說，大里國小推派的校長遴選委員家長代表尤瑞傑，是鎮代表會副主席，具地方民意代表身分，根據地方制度法規定「不宜兼任校長遴選委員會或地方教育審議委員會委員」。

鄭祺怡質疑，法令規定明確，縣府竟未撤換尤的遴選委員身分，該迴避而未迴避，遴選過程公然違法，是敏感度不夠？還是視法令如無物？此例一開，影響層面遍及全國，工會主張重新辦理遴選。

不知其民代身分 教育處坦承瑕疵

縣府教育處指出，校長遴選委員會有九名委員，學校家長代表可推派兩人，大里國小推派名單原本沒有尤瑞傑，因原本的遴選委員有一人要去「跑船」，與遴選時間撞期，才由候補第一名的尤瑞傑遞補，教育處並不知道尤的民代身分。

教育處副處長林麗玲說，教育部確實有過函釋，校長遴選委員不能有民代身分，縣府發給學校遴選注意事項也特別提醒，與法制單位研究後，遴選過程確有瑕疵，決定重新辦理遴選。

「確實是學校疏失！」大里國小校長洪祖熙將轉任育才國小校長。他說，尤瑞傑是候補第一名，因原遴選委員有事就直接遞補，未注意到民代身分，縣府要做什麼調整，學校完全配合。不過，洪也指出，地方制度法規定「不宜」，就法的精神不代表「不行」，縣府法制單位從嚴認定，學校表示尊重。

校方、當選人均表尊重 鎮代：無法接受

「這完全沒道理！我無法接受。」尤瑞傑說，他是學生家長，為何不能參與學校事務，校長遴選關係學校發展，民代為何不能參與？難道民代不能關心學校？這是什麼規定？獲遴選為新任校長的南屏國小主任鄭適慶則說，尊重程序、尊重縣府決定，該怎麼做就怎麼做，要重新遴選、重新說明辦學理念，他都完全配合。